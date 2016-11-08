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Реклама... Официальная хроника

Реклама - Что-то стали мало пить
Что-то стали мало пить

Декабрь 2016

Об этом все чаще задумываются в некоторых министерствах Российской Федерации. Чтобы исправить данную ситуацию, чиновники предлагают вернуть рекламу алкоголя в средства массовой информации...
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просмотров 1533
Реклама - Спорный проект
Спорный проект

Декабрь 2016

Возможности для бизнеса и горожан презентовали представители Правительства Москвы. Они сообщили о начале инвестиционного проекта по оснащению подъездов жилых домов рекламными медиаэкранами в рамках проекта "Биржа торгов"...
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просмотров 3225

Реклама... Новости компаний

Реклама - Как победить морозы
Как победить морозы

Январь 2017

Аномальные холода по всей территории России сильнее всего бьют по бездомным жителям городов. Чтобы помочь пережить самые морозные дни этой категории общества, в компании "Бургер Кинг" решили раздавать горячее питание в тех местах, где много бездомных жителей...
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просмотров 438
Реклама - Покупка или аренда?
Покупка или аренда?

Декабрь 2016

МТС снова пытается убедить своих клиентов в возможности бесплатных услуг. В новой рекламе сотового оператора содержится упоминание о бесплатном оборудовании...
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просмотров 1770

Реклама... Реклама и пресса

Реклама - Не имей сто рублей...
Не имей сто рублей...

Декабрь 2016

В городе Дивногорске Красноярской области редакция одной из газет решила прорекламировать свое детище довольно необычным способом. Предложение о рекламе в своей газете они поместили на сторублевых купюрах...
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просмотров 3459
Реклама - Признали свои ошибки
Признали свои ошибки

Ноябрь 2016

Корпорация Samsung выкупила целые полосы во влиятельнейших газетах США, чтобы принести свои извинения за неудачный смартфон Note 7. Под текстом с извинениями поставил свою подпись генеральный директор североамериканского подразделения Samsung Electronics...
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просмотров 6573

Реклама... Реклама на радио и ТВ

Реклама - Чтобы скуку разогнать
Чтобы скуку разогнать

Декабрь 2016

Поставщик рекламы на телевидении предложил рекламодателям, уже прошедшим процедуру согласования размещения рекламы на ТВ в следующем году, подать заявки на размещение рекламной информации в январе. Осталось узнать, так каким же будет аукцион на право размещения рекламы на ТВ?...
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просмотров 1767
Реклама - Как сэкономить на спутниковом ТВ
Как сэкономить на спутниковом ТВ

Декабрь 2016

ПАО "МТС", один из ведущих телекоммуникационных операторов в России, запускает федеральную рекламную кампанию в поддержку спутникового телевидения, которое можно подключить по всей стране без платы за оборудование...
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просмотров 3369

Реклама... Экономика, финансы

Реклама - Прогноз на 2017 год
Прогноз на 2017 год

Декабрь 2016

По прогнозам исследовательской компании Magna Global, в 2017 году рекламные бюджеты фирм увеличатся, но незначительно. Пессимизм в оценках перспектив рекламного рынка связан с политической и экономической неопределенностью в мире....
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просмотров 1574
Реклама - Выручка и убыток выросли неравномерно
Выручка и убыток выросли неравномерно

Ноябрь 2016

Развлекательные телеканалы помогли «Газпром-медиа» продавать рекламу лучше конкурентов. Но холдинг остается убыточным из-за резервирования огромных финансовых средств - почти 14 миллиардов рублей, - на непонятные цели....
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просмотров 3486

Реклама... Креативная реклама

Реклама - Разница есть!
Разница есть!

Январь 2017

Основываясь на наблюдениях, стоит предположить, что проблемы с рекламой стриптиза возникают только в регионах. Прецедентов в столицах нет. Причиной проблемы с рекламой вполне легального бизнеса вытекают из-за позиций рекламодателей и контролирующих органов...
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просмотров 329
Реклама - Суровая красота
Суровая красота

Декабрь 2016

Сам того не зная, Леонардо Ди Каприо прорекламировал красоты Красноярского края. Для этого ушлым сибирякам оказалось достаточно нарезать кадров из кинофильма "Выживший", на долю героя которого выпали жестокие испытания...
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просмотров 1373

Реклама... Интернет реклама

Реклама - Не хочешь - не слушай!
Не хочешь - не слушай!

Декабрь 2016

Реклама в аудиозаписях социальной сети "ВКонтакте" крупных корпораций вызвала недовольство пользователей. И это несмотря на "аккуратное" расположение рекламных спотов....
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просмотров 1480
Реклама - Аутсерсинг для банка
Аутсерсинг для банка

Декабрь 2016

Digital performance агентство iProspect стало победителем тендера ПАО "Промсвязьбанк", одного из крупнейших российских банков, по RTB и performance programmatic лоту. Сотрудничество в рамках тендера началось в ноябре 2016 года и продлится год....
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просмотров 1488

Реклама... Наружная реклама

Реклама - Плоды борьбы
Плоды борьбы

Декабрь 2016

Каждый день несанкционированные рекламные конструкции «вырастают» на улицах подмосковных городов. Но также ежедневно местных власти демонтируют незаконную рекламу. И в этом испытании силы воли "противоборствующих сторон" все явственнее проступают контуры победы чиновников над "хаосом"...
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Реклама - Схема ликвидации рекламных компаний
Схема ликвидации рекламных компаний

Ноябрь 2016

Новая схема размещения наружной рекламы в Санкт-Петербурге, необходимая для проведения торгов, разочаровала рекламистов. Отдельные виды рекламных конструкций запрещены полностью, а это значит, что операторы потеряют часть своего бизнеса...
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просмотров 5016

Реклама... Конфликты и происшествия

Реклама - Пальцы и локон
Пальцы и локон

Декабрь 2016

В рекламе порой используются неоднозначные образы и выражения для привлечения покупателей. И насколько рекламисты "перебарщивают" с креативом, зачастую приходится выяснять антимонопольщикам посредством опроса местных жителей...
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просмотров 1300
Реклама - Шалости
Шалости "Пчелки"

Декабрь 2016

Оператор сотовой связи "Билайн" был оштрафован на 300 тысяч рублей за незаконную рекламную SMS-рассылку. Вдруг выяснилось, что большая часть получателей "заманчивых предложений" не давала согласия на подобную рассылку...
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просмотров 2851

Реклама... Опросы и исследования

Реклама - В погоне за туристом
В погоне за туристом

Январь 2017

Сейчас модно каждой "жемчужины" природы нашей страны создавать свой, особенный логотип. Вот и для Крыма совсем недавно разработали логотип. Но "хотели как лучше - получилось как всегда". Самое обидное, что даже неуместно говорить хотя бы об уникальности логотипа...
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Реклама - Кто выживет?
Кто выживет?

Январь 2017

АРПП (Ассоциация распространителей печатной продукции)обнародовала результаты исследования рынка отечественных печатных СМИ в ушедшем году. И они неутешительны: реклама в печатных СМИ продолжает свое падение, а значит у издателей все меньше денег на операционные расходы...
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Реклама... Реклама в регионах

Реклама - О сложных схемах
О сложных схемах

Январь 2017

За последнее время участились случаи нарушения рекламного законодательства. Причем нарушения эти могут быть очень серьезные. И, к сожалению, часто речь идет о коррупции и злоупотреблении служебным положением...
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Реклама - Три причины для недовольства
Три причины для недовольства

Декабрь 2016

Торги на размещение рекламы в метрополитене Санкт-Петербурга могут не состоятся из-за жалобы оператора наружной рекламы, которому было отказано в праве участия в конкурсе...
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Реклама... Однажды...

Реклама - 104 года назад родился создатель проекта Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
104 года назад родился создатель проекта Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Декабрь 2016

1 декабря 1912 года в Сиэтле в семье эмигрантов из Японии родился выдающийся американский архитектор Минору Ямасаки, который знаменит прежде всего как автор великолепного проекта Всемирного торгового центра в Нью-Йорке...
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Реклама - 93 года назад появилась официальная эмблема
93 года назад появилась официальная эмблема "Шкоды"

Декабрь 2016

15 декабря 1923 года в небольшом, но многим известном городе Пльзень зарегистрировали "шильдик" автомобилестроительной компании "Шкода". Тогда она еще носила двойное название - "Шкода-Пльзень"...
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