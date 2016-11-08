Кто выживет?



подробнее >> просмотров 262 АРПП (Ассоциация распространителей печатной продукции)обнародовала результаты исследования рынка отечественных печатных СМИ в ушедшем году. И они неутешительны: реклама в печатных СМИ продолжает свое падение, а значит у издателей все меньше денег на операционные расходы...