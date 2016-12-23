Реклама - события, факты, комментарии
 Реклама - вчера, сегодня, завтра
Новости рекламы
Подписаться на новости
Подписаться на новости
через Subscribe.Ru
Реклама - архив новостей
Статьи о рекламе
Словарь
рекламных терминов
Издания о рекламе
Рекламные ассоциации и объединения
Рейтинги , Опросы
Законы о рекламе
Стоимость рекламы
в печатных СМИ Рекламные Агентства
Креативная реклама
Реклама на сайте
Полезные сайты
О проекте

Реклама... Официальная хроника

Реклама - В рекламе не нуждаются
В рекламе не нуждаются

Январь 2017

Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло на рассмотрение проект закона об ограничении рекламы так называемых "вредных продуктов"...
подробнее >>
просмотров 767
Реклама - Что-то стали мало пить
Что-то стали мало пить

Декабрь 2016

Об этом все чаще задумываются в некоторых министерствах Российской Федерации. Чтобы исправить данную ситуацию, чиновники предлагают вернуть рекламу алкоголя в средства массовой информации...
подробнее >>
просмотров 2796

Реклама... Новости компаний

Реклама - Другие правила
Другие правила

Январь 2017

Оператор мобильной связи Tele2 представляет новую коммуникационную платформу "Другие правила". Компания первой на российском рынке дала возможность абонентам пакетных тарифов переносить неиспользованные минуты и интернет-трафик на следующий месяц....
подробнее >>
просмотров 640
Реклама - Как победить морозы
Как победить морозы

Январь 2017

Аномальные холода по всей территории России сильнее всего бьют по бездомным жителям городов. Чтобы помочь пережить самые морозные дни этой категории общества, в компании "Бургер Кинг" решили раздавать горячее питание в тех местах, где много бездомных жителей...
подробнее >>
просмотров 1956

Реклама... Реклама и пресса

Реклама - Нашли крайнего
Нашли крайнего

Январь 2017

У некоторых депутатов Государственной Думы Российской Федерации, - которые вследствие своих обязанностей хорошо информированы, - складывается впечатление, что районные издания, едва сводящие концы с концами, оплачивают рост доходов "Почты России"...
подробнее >>
просмотров 607
Реклама - Не имей сто рублей...
Не имей сто рублей...

Декабрь 2016

В городе Дивногорске Красноярской области редакция одной из газет решила прорекламировать свое детище довольно необычным способом. Предложение о рекламе в своей газете они поместили на сторублевых купюрах...
подробнее >>
просмотров 4871

Реклама... Реклама на радио и ТВ

Реклама - Голос надежного человека
Голос надежного человека

Январь 2017

Пермская антимонопольная служба начала разбирательство по поводу рекламного ролика, запущенного по радио. Как считает один из жителей города, в ролике участвует голос, очень схожий с голосом главы нашего государства...
подробнее >>
просмотров 1011
Реклама - Чтобы скуку разогнать
Чтобы скуку разогнать

Декабрь 2016

Поставщик рекламы на телевидении предложил рекламодателям, уже прошедшим процедуру согласования размещения рекламы на ТВ в следующем году, подать заявки на размещение рекламной информации в январе. Осталось узнать, так каким же будет аукцион на право размещения рекламы на ТВ?...
подробнее >>
просмотров 2903

Реклама... Экономика, финансы

Реклама - Миллиард за три года
Миллиард за три года

Январь 2017

Государственная компания "РЖД" проведет конкурс, победитель которого будет жолжен всячески продвигать "Российские Железные Дороги" за пределами России. Но зачем это нужно госкомпании - не совсем ясно...
подробнее >>
просмотров 890
Реклама - Прогноз на 2017 год
Прогноз на 2017 год

Декабрь 2016

По прогнозам исследовательской компании Magna Global, в 2017 году рекламные бюджеты фирм увеличатся, но незначительно. Пессимизм в оценках перспектив рекламного рынка связан с политической и экономической неопределенностью в мире....
подробнее >>
просмотров 2691

Реклама... Креативная реклама

Реклама - Невозможно не восхититься
Невозможно не восхититься

Январь 2017

Премьера обновленного Audi A5 Coupe в Москве стала первой в мире автомобильной презентацией с использованием технологии motion tracking в реальном времени...
подробнее >>
просмотров 391
Реклама - Разница есть!
Разница есть!

Январь 2017

Основываясь на наблюдениях, стоит предположить, что проблемы с рекламой стриптиза возникают только в регионах. Прецедентов в столицах нет. Причиной проблемы с рекламой вполне легального бизнеса вытекают из-за позиций рекламодателей и контролирующих органов...
подробнее >>
просмотров 1432

Реклама... Интернет реклама

Реклама - Контроль во благо
Контроль во благо

Январь 2017

На днях стал известен факт разработки проекта закона, после принятия которого государственные органы станут контролировать рекламу в мессенджерах. Все существующие в настоящее время нормативные акты как бы "не замечали" деятельности подобных сервисов...
подробнее >>
просмотров 444
Реклама - Способ работы с ботами и журналистами
Способ работы с ботами и журналистами

Январь 2017

На днях агентство Comunica представило новый продукт на российском рынке пиар-услуг - цифровую платформу Digital Press Office, которая позволяет управлять ботами в популярных мессенджерах, взаимодействовать с журналистами и целевыми аудиториями...
подробнее >>
просмотров 578

Реклама... Наружная реклама

Реклама - В стремлении к несбыточному
В стремлении к несбыточному

Январь 2017

Планируется, что с этого года аукционы по наружной рекламе в Подмосковье будут проводиться по- новому. Теперь торги должны быть электронными. Об этом нововведении подмосковные чиновники намекнули еще в прошлом году. ...
подробнее >>
просмотров 382
Реклама - Конец
Конец "вольницы"

Январь 2017

Комитет, занимающийся имуществом Санкт-Петербурга, изменил некоторые пункты в типовом договоре на размещение так называемых нестационарных торговых объектов. Изменения коснулись и вывесок, которые располагаются на подобных сооружениях...
подробнее >>
просмотров 672

Реклама... Конфликты и происшествия

Реклама - Кто следующий?
Кто следующий?

Январь 2017

Вопрос о проведении аукциона по размещению наружной рекламе в Москве появляется на горизонте в последнее время постоянно, - как только очередной подрядчик "тонет" в долгах перед департаментом рекламы и средств массовой информации столичной мэрии ...
подробнее >>
просмотров 601
Реклама - Пальцы и локон
Пальцы и локон

Декабрь 2016

В рекламе порой используются неоднозначные образы и выражения для привлечения покупателей. И насколько рекламисты "перебарщивают" с креативом, зачастую приходится выяснять антимонопольщикам посредством опроса местных жителей...
подробнее >>
просмотров 2408

Реклама... Опросы и исследования

Реклама - Если рекламодателей мало
Если рекламодателей мало

Январь 2017

По оценке Росстата, периодические печатные издания находились в общем для всех товаров тренде - они дорожали, причем более высокими темпами, чем непродовольственные товары в целом...
подробнее >>
просмотров 521
Реклама - В погоне за туристом
В погоне за туристом

Январь 2017

Сейчас модно каждой "жемчужины" природы нашей страны создавать свой, особенный логотип. Вот и для Крыма совсем недавно разработали логотип. Но "хотели как лучше - получилось как всегда". Самое обидное, что даже неуместно говорить хотя бы об уникальности логотипа...
подробнее >>
просмотров 1398

Реклама... Реклама в регионах

Реклама - О сложных схемах
О сложных схемах

Январь 2017

За последнее время участились случаи нарушения рекламного законодательства. Причем нарушения эти могут быть очень серьезные. И, к сожалению, часто речь идет о коррупции и злоупотреблении служебным положением...
подробнее >>
просмотров 1459
Реклама - Три причины для недовольства
Три причины для недовольства

Декабрь 2016

Торги на размещение рекламы в метрополитене Санкт-Петербурга могут не состоятся из-за жалобы оператора наружной рекламы, которому было отказано в праве участия в конкурсе...
подробнее >>
просмотров 4014

Реклама... Однажды...

Реклама - 104 года назад родился создатель проекта Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
104 года назад родился создатель проекта Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Декабрь 2016

1 декабря 1912 года в Сиэтле в семье эмигрантов из Японии родился выдающийся американский архитектор Минору Ямасаки, который знаменит прежде всего как автор великолепного проекта Всемирного торгового центра в Нью-Йорке...
подробнее >>
просмотров 2885
Реклама - 93 года назад появилась официальная эмблема
93 года назад появилась официальная эмблема "Шкоды"

Декабрь 2016

15 декабря 1923 года в небольшом, но многим известном городе Пльзень зарегистрировали "шильдик" автомобилестроительной компании "Шкода". Тогда она еще носила двойное название - "Шкода-Пльзень"...
подробнее >>
просмотров 2854

Новости рекламы по годам

Реклама на сайте:
Купить капельный полив.
Реклама на сайте:
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов
© Все права защищены.
www.advesti.ru, 2005

Реклама в Москве
Авиабилеты
Авиа билеты
Рекламная полиграфия
Печать полиграфии
Реклама в прессе
Реклама в прессе
Практика рекламы
Дешевые авиабилеты
RSS
0.04