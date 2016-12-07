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В рекламе не нуждаются
Январь 2017
Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло на рассмотрение проект закона об ограничении рекламы так называемых "вредных продуктов"...
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Что-то стали мало пить
Декабрь 2016
Об этом все чаще задумываются в некоторых министерствах Российской Федерации. Чтобы исправить данную ситуацию, чиновники предлагают вернуть рекламу алкоголя в средства массовой информации...
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Как победить морозы
Январь 2017
Аномальные холода по всей территории России сильнее всего бьют по бездомным жителям городов. Чтобы помочь пережить самые морозные дни этой категории общества, в компании "Бургер Кинг" решили раздавать горячее питание в тех местах, где много бездомных жителей...
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Покупка или аренда?
Декабрь 2016
МТС снова пытается убедить своих клиентов в возможности бесплатных услуг. В новой рекламе сотового оператора содержится упоминание о бесплатном оборудовании...
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Нашли крайнего
Январь 2017
У некоторых депутатов Государственной Думы Российской Федерации, - которые вследствие своих обязанностей хорошо информированы, - складывается впечатление, что районные издания, едва сводящие концы с концами, оплачивают рост доходов "Почты России"...
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Не имей сто рублей...
Декабрь 2016
В городе Дивногорске Красноярской области редакция одной из газет решила прорекламировать свое детище довольно необычным способом. Предложение о рекламе в своей газете они поместили на сторублевых купюрах...
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Голос надежного человека
Январь 2017
Пермская антимонопольная служба начала разбирательство по поводу рекламного ролика, запущенного по радио. Как считает один из жителей города, в ролике участвует голос, очень схожий с голосом главы нашего государства...
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Чтобы скуку разогнать
Декабрь 2016
Поставщик рекламы на телевидении предложил рекламодателям, уже прошедшим процедуру согласования размещения рекламы на ТВ в следующем году, подать заявки на размещение рекламной информации в январе. Осталось узнать, так каким же будет аукцион на право размещения рекламы на ТВ?...
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Миллиард за три года
Январь 2017
Государственная компания "РЖД" проведет конкурс, победитель которого будет жолжен всячески продвигать "Российские Железные Дороги" за пределами России. Но зачем это нужно госкомпании - не совсем ясно...
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Прогноз на 2017 год
Декабрь 2016
По прогнозам исследовательской компании Magna Global, в 2017 году рекламные бюджеты фирм увеличатся, но незначительно. Пессимизм в оценках перспектив рекламного рынка связан с политической и экономической неопределенностью в мире....
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Разница есть!
Январь 2017
Основываясь на наблюдениях, стоит предположить, что проблемы с рекламой стриптиза возникают только в регионах. Прецедентов в столицах нет. Причиной проблемы с рекламой вполне легального бизнеса вытекают из-за позиций рекламодателей и контролирующих органов...
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Суровая красота
Декабрь 2016
Сам того не зная, Леонардо Ди Каприо прорекламировал красоты Красноярского края. Для этого ушлым сибирякам оказалось достаточно нарезать кадров из кинофильма "Выживший", на долю героя которого выпали жестокие испытания...
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Способ работы с ботами и журналистами
Январь 2017
На днях агентство Comunica представило новый продукт на российском рынке пиар-услуг - цифровую платформу Digital Press Office, которая позволяет управлять ботами в популярных мессенджерах, взаимодействовать с журналистами и целевыми аудиториями...
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Не хочешь - не слушай!
Декабрь 2016
Реклама в аудиозаписях социальной сети "ВКонтакте" крупных корпораций вызвала недовольство пользователей. И это несмотря на "аккуратное" расположение рекламных спотов....
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Конец "вольницы"
Январь 2017
Комитет, занимающийся имуществом Санкт-Петербурга, изменил некоторые пункты в типовом договоре на размещение так называемых нестационарных торговых объектов. Изменения коснулись и вывесок, которые располагаются на подобных сооружениях...
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Плоды борьбы
Декабрь 2016
Каждый день несанкционированные рекламные конструкции «вырастают» на улицах подмосковных городов. Но также ежедневно местных власти демонтируют незаконную рекламу. И в этом испытании силы воли "противоборствующих сторон" все явственнее проступают контуры победы чиновников над "хаосом"...
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Кто следующий?
Январь 2017
Вопрос о проведении аукциона по размещению наружной рекламе в Москве появляется на горизонте в последнее время постоянно, - как только очередной подрядчик "тонет" в долгах перед департаментом рекламы и средств массовой информации столичной мэрии ...
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Пальцы и локон
Декабрь 2016
В рекламе порой используются неоднозначные образы и выражения для привлечения покупателей. И насколько рекламисты "перебарщивают" с креативом, зачастую приходится выяснять антимонопольщикам посредством опроса местных жителей...
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Если рекламодателей мало
Январь 2017
По оценке Росстата, периодические печатные издания находились в общем для всех товаров тренде - они дорожали, причем более высокими темпами, чем непродовольственные товары в целом...
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В погоне за туристом
Январь 2017
Сейчас модно каждой "жемчужины" природы нашей страны создавать свой, особенный логотип. Вот и для Крыма совсем недавно разработали логотип. Но "хотели как лучше - получилось как всегда". Самое обидное, что даже неуместно говорить хотя бы об уникальности логотипа...
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О сложных схемах
Январь 2017
За последнее время участились случаи нарушения рекламного законодательства. Причем нарушения эти могут быть очень серьезные. И, к сожалению, часто речь идет о коррупции и злоупотреблении служебным положением...
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Три причины для недовольства
Декабрь 2016
Торги на размещение рекламы в метрополитене Санкт-Петербурга могут не состоятся из-за жалобы оператора наружной рекламы, которому было отказано в праве участия в конкурсе...
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