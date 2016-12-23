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В рекламе не нуждаются
Январь 2017
Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло на рассмотрение проект закона об ограничении рекламы так называемых "вредных продуктов"...
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Что-то стали мало пить
Декабрь 2016
Об этом все чаще задумываются в некоторых министерствах Российской Федерации. Чтобы исправить данную ситуацию, чиновники предлагают вернуть рекламу алкоголя в средства массовой информации...
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Другие правила
Январь 2017
Оператор мобильной связи Tele2 представляет новую коммуникационную платформу "Другие правила". Компания первой на российском рынке дала возможность абонентам пакетных тарифов переносить неиспользованные минуты и интернет-трафик на следующий месяц....
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Как победить морозы
Январь 2017
Аномальные холода по всей территории России сильнее всего бьют по бездомным жителям городов. Чтобы помочь пережить самые морозные дни этой категории общества, в компании "Бургер Кинг" решили раздавать горячее питание в тех местах, где много бездомных жителей...
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Нашли крайнего
Январь 2017
У некоторых депутатов Государственной Думы Российской Федерации, - которые вследствие своих обязанностей хорошо информированы, - складывается впечатление, что районные издания, едва сводящие концы с концами, оплачивают рост доходов "Почты России"...
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Не имей сто рублей...
Декабрь 2016
В городе Дивногорске Красноярской области редакция одной из газет решила прорекламировать свое детище довольно необычным способом. Предложение о рекламе в своей газете они поместили на сторублевых купюрах...
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Голос надежного человека
Январь 2017
Пермская антимонопольная служба начала разбирательство по поводу рекламного ролика, запущенного по радио. Как считает один из жителей города, в ролике участвует голос, очень схожий с голосом главы нашего государства...
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Чтобы скуку разогнать
Декабрь 2016
Поставщик рекламы на телевидении предложил рекламодателям, уже прошедшим процедуру согласования размещения рекламы на ТВ в следующем году, подать заявки на размещение рекламной информации в январе. Осталось узнать, так каким же будет аукцион на право размещения рекламы на ТВ?...
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Миллиард за три года
Январь 2017
Государственная компания "РЖД" проведет конкурс, победитель которого будет жолжен всячески продвигать "Российские Железные Дороги" за пределами России. Но зачем это нужно госкомпании - не совсем ясно...
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Прогноз на 2017 год
Декабрь 2016
По прогнозам исследовательской компании Magna Global, в 2017 году рекламные бюджеты фирм увеличатся, но незначительно. Пессимизм в оценках перспектив рекламного рынка связан с политической и экономической неопределенностью в мире....
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Невозможно не восхититься
Январь 2017
Премьера обновленного Audi A5 Coupe в Москве стала первой в мире автомобильной презентацией с использованием технологии motion tracking в реальном времени...
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Разница есть!
Январь 2017
Основываясь на наблюдениях, стоит предположить, что проблемы с рекламой стриптиза возникают только в регионах. Прецедентов в столицах нет. Причиной проблемы с рекламой вполне легального бизнеса вытекают из-за позиций рекламодателей и контролирующих органов...
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Контроль во благо
Январь 2017
На днях стал известен факт разработки проекта закона, после принятия которого государственные органы станут контролировать рекламу в мессенджерах. Все существующие в настоящее время нормативные акты как бы "не замечали" деятельности подобных сервисов...
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Способ работы с ботами и журналистами
Январь 2017
На днях агентство Comunica представило новый продукт на российском рынке пиар-услуг - цифровую платформу Digital Press Office, которая позволяет управлять ботами в популярных мессенджерах, взаимодействовать с журналистами и целевыми аудиториями...
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В стремлении к несбыточному
Январь 2017
Планируется, что с этого года аукционы по наружной рекламе в Подмосковье будут проводиться по- новому. Теперь торги должны быть электронными. Об этом нововведении подмосковные чиновники намекнули еще в прошлом году. ...
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Конец "вольницы"
Январь 2017
Комитет, занимающийся имуществом Санкт-Петербурга, изменил некоторые пункты в типовом договоре на размещение так называемых нестационарных торговых объектов. Изменения коснулись и вывесок, которые располагаются на подобных сооружениях...
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Этническая изюминка
Февраль 2017
УФАС Бурятии на днях подвело итоги опроса в отношении рекламы компании - службы доставки еды. Проверка креатива от "общепита" началась после заявления бдительного (а может быть, чересчур обидчивого) гражданина...
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Кто следующий?
Январь 2017
Вопрос о проведении аукциона по размещению наружной рекламе в Москве появляется на горизонте в последнее время постоянно, - как только очередной подрядчик "тонет" в долгах перед департаментом рекламы и средств массовой информации столичной мэрии ...
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Вычисляем идеального потребителя
Февраль 2017
Компания из США ShareThis, которая является одним из лидеров сегмента интернет-сервисов, позволяющих делиться контентом, предоставит информацию о своей аудитории в России компании Weborama ...
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Если рекламодателей мало
Январь 2017
По оценке Росстата, периодические печатные издания находились в общем для всех товаров тренде - они дорожали, причем более высокими темпами, чем непродовольственные товары в целом...
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О сложных схемах
Январь 2017
За последнее время участились случаи нарушения рекламного законодательства. Причем нарушения эти могут быть очень серьезные. И, к сожалению, часто речь идет о коррупции и злоупотреблении служебным положением...
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Три причины для недовольства
Декабрь 2016
Торги на размещение рекламы в метрополитене Санкт-Петербурга могут не состоятся из-за жалобы оператора наружной рекламы, которому было отказано в праве участия в конкурсе...
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