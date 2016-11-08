104 года назад родился создатель проекта Всемирного торгового центра в Нью-Йорке



подробнее >> просмотров 651 1 декабря 1912 года в Сиэтле в семье эмигрантов из Японии родился выдающийся американский архитектор Минору Ямасаки, который знаменит прежде всего как автор великолепного проекта Всемирного торгового центра в Нью-Йорке...