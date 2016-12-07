В погоне за туристом



подробнее >> просмотров 973 Сейчас модно каждой "жемчужины" природы нашей страны создавать свой, особенный логотип. Вот и для Крыма совсем недавно разработали логотип. Но "хотели как лучше - получилось как всегда". Самое обидное, что даже неуместно говорить хотя бы об уникальности логотипа...