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Что-то стали мало пить
Декабрь 2016
Об этом все чаще задумываются в некоторых министерствах Российской Федерации. Чтобы исправить данную ситуацию, чиновники предлагают вернуть рекламу алкоголя в средства массовой информации...
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Спорный проект
Декабрь 2016
Возможности для бизнеса и горожан презентовали представители Правительства Москвы. Они сообщили о начале инвестиционного проекта по оснащению подъездов жилых домов рекламными медиаэкранами в рамках проекта "Биржа торгов"...
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Как победить морозы
Январь 2017
Аномальные холода по всей территории России сильнее всего бьют по бездомным жителям городов. Чтобы помочь пережить самые морозные дни этой категории общества, в компании "Бургер Кинг" решили раздавать горячее питание в тех местах, где много бездомных жителей...
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Покупка или аренда?
Декабрь 2016
МТС снова пытается убедить своих клиентов в возможности бесплатных услуг. В новой рекламе сотового оператора содержится упоминание о бесплатном оборудовании...
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Не имей сто рублей...
Декабрь 2016
В городе Дивногорске Красноярской области редакция одной из газет решила прорекламировать свое детище довольно необычным способом. Предложение о рекламе в своей газете они поместили на сторублевых купюрах...
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Признали свои ошибки
Ноябрь 2016
Корпорация Samsung выкупила целые полосы во влиятельнейших газетах США, чтобы принести свои извинения за неудачный смартфон Note 7. Под текстом с извинениями поставил свою подпись генеральный директор североамериканского подразделения Samsung Electronics...
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Чтобы скуку разогнать
Декабрь 2016
Поставщик рекламы на телевидении предложил рекламодателям, уже прошедшим процедуру согласования размещения рекламы на ТВ в следующем году, подать заявки на размещение рекламной информации в январе. Осталось узнать, так каким же будет аукцион на право размещения рекламы на ТВ?...
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Как сэкономить на спутниковом ТВ
Декабрь 2016
ПАО "МТС", один из ведущих телекоммуникационных операторов в России, запускает федеральную рекламную кампанию в поддержку спутникового телевидения, которое можно подключить по всей стране без платы за оборудование...
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Прогноз на 2017 год
Декабрь 2016
По прогнозам исследовательской компании Magna Global, в 2017 году рекламные бюджеты фирм увеличатся, но незначительно. Пессимизм в оценках перспектив рекламного рынка связан с политической и экономической неопределенностью в мире....
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Выручка и убыток выросли неравномерно
Ноябрь 2016
Развлекательные телеканалы помогли «Газпром-медиа» продавать рекламу лучше конкурентов. Но холдинг остается убыточным из-за резервирования огромных финансовых средств - почти 14 миллиардов рублей, - на непонятные цели....
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Разница есть!
Январь 2017
Основываясь на наблюдениях, стоит предположить, что проблемы с рекламой стриптиза возникают только в регионах. Прецедентов в столицах нет. Причиной проблемы с рекламой вполне легального бизнеса вытекают из-за позиций рекламодателей и контролирующих органов...
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Суровая красота
Декабрь 2016
Сам того не зная, Леонардо Ди Каприо прорекламировал красоты Красноярского края. Для этого ушлым сибирякам оказалось достаточно нарезать кадров из кинофильма "Выживший", на долю героя которого выпали жестокие испытания...
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Не хочешь - не слушай!
Декабрь 2016
Реклама в аудиозаписях социальной сети "ВКонтакте" крупных корпораций вызвала недовольство пользователей. И это несмотря на "аккуратное" расположение рекламных спотов....
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Аутсерсинг для банка
Декабрь 2016
Digital performance агентство iProspect стало победителем тендера ПАО "Промсвязьбанк", одного из крупнейших российских банков, по RTB и performance programmatic лоту. Сотрудничество в рамках тендера началось в ноябре 2016 года и продлится год....
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Плоды борьбы
Декабрь 2016
Каждый день несанкционированные рекламные конструкции «вырастают» на улицах подмосковных городов. Но также ежедневно местных власти демонтируют незаконную рекламу. И в этом испытании силы воли "противоборствующих сторон" все явственнее проступают контуры победы чиновников над "хаосом"...
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Схема ликвидации рекламных компаний
Ноябрь 2016
Новая схема размещения наружной рекламы в Санкт-Петербурге, необходимая для проведения торгов, разочаровала рекламистов. Отдельные виды рекламных конструкций запрещены полностью, а это значит, что операторы потеряют часть своего бизнеса...
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Пальцы и локон
Декабрь 2016
В рекламе порой используются неоднозначные образы и выражения для привлечения покупателей. И насколько рекламисты "перебарщивают" с креативом, зачастую приходится выяснять антимонопольщикам посредством опроса местных жителей...
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Шалости "Пчелки"
Декабрь 2016
Оператор сотовой связи "Билайн" был оштрафован на 300 тысяч рублей за незаконную рекламную SMS-рассылку. Вдруг выяснилось, что большая часть получателей "заманчивых предложений" не давала согласия на подобную рассылку...
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В погоне за туристом
Январь 2017
Сейчас модно каждой "жемчужины" природы нашей страны создавать свой, особенный логотип. Вот и для Крыма совсем недавно разработали логотип. Но "хотели как лучше - получилось как всегда". Самое обидное, что даже неуместно говорить хотя бы об уникальности логотипа...
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Кто выживет?
Январь 2017
АРПП (Ассоциация распространителей печатной продукции)обнародовала результаты исследования рынка отечественных печатных СМИ в ушедшем году. И они неутешительны: реклама в печатных СМИ продолжает свое падение, а значит у издателей все меньше денег на операционные расходы...
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О сложных схемах
Январь 2017
За последнее время участились случаи нарушения рекламного законодательства. Причем нарушения эти могут быть очень серьезные. И, к сожалению, часто речь идет о коррупции и злоупотреблении служебным положением...
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Три причины для недовольства
Декабрь 2016
Торги на размещение рекламы в метрополитене Санкт-Петербурга могут не состоятся из-за жалобы оператора наружной рекламы, которому было отказано в праве участия в конкурсе...
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